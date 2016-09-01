Согласно расчетам всемирного координированного времени, к уходящему году сегодня 31 декабря в 23:59:59 добавится ровно 1 секунда. И уже потом можно на полную встречать 1 января 2017 года.
По Гринвичу это случится после 23:59:59, но наступление 1 января 2017 года со временем 00:00:00, наступит только после 23:59:60.
Такое на первый взгляд мудреное решение, приняла Международная служба вращения Земли, чтобы время UTC не отличалось от UT1 больше, чем на 0,9 сек.
Добавление 1 секунды происходит систематически начиная с 1972 года, это чаще всего случается либо в июне и декабре, но только в високосных годах. За все время, что существует данная система, было 26 таких добавлений.
Источник: Диалог
По Гринвичу это случится после 23:59:59, но наступление 1 января 2017 года со временем 00:00:00, наступит только после 23:59:60.
Такое на первый взгляд мудреное решение, приняла Международная служба вращения Земли, чтобы время UTC не отличалось от UT1 больше, чем на 0,9 сек.
Добавление 1 секунды происходит систематически начиная с 1972 года, это чаще всего случается либо в июне и декабре, но только в високосных годах. За все время, что существует данная система, было 26 таких добавлений.
Источник: Диалог
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