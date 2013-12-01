Если уж речь зашла о том, чтобы отпраздновать Новый год в Лондоне с размахом – то вам дорога к Биг-Бену, парню, который знает толк в торжествах такого рода. Бесконечные толпы людей соберутся вокруг башни, чтобы увидеть, как часы на ней будут отсчитывать конец старого и начало нового года, и стать свидетелями 8-минутного фейерверка, который начнется с первых секунд 2015 года.Если вам не заxочется присоединяться к сотням тысяч людей, которые соберутся у колеса обозрения London Eye на Южном берегу Темзы, то отправляйтесь на противоположный – Северный – или погуляйте по залитыми огнями улицам вокруг Вестминстерского дворца. Как бы то ни было, фейерверки обещают быть настолько грандиозными, что они будут видны из любой точки города.Эмираты давно уже воцарились на сияющих – иной раз даже чересчур – высотах, так что нет ничего удивительного в том, что властям Дубая пришла в голову мысль запалить у себя в городе в честь Нового года фейерверк-другой – для тех, кто привык к более точным цифрам, скажем, что там был произведен 479651 взрыв.Дубай угодил в Книгу рекордов Гиннеса в номинации " самый большой фейерверк всех времени и народов " . Режиссером шоу стал американский пиротехник Фил Груччи, который планировал шестиминутное светопредставление на протяжении десяти месяцев. В результате небоскреб Бурдж-Халифа превратился в колоссальную 160-этажную петарду – одновременно с которой воспламенились 58 километров жемчужно-белого дубайского берега.Так было в прошлый Новый год – однако можно не сомневаться в том, что и в этом году в Дубае устроят нечто не менее колоссальное – и, может, даже более помпезное.Сложно придумать место романтичнее Вильнюса, чтобы встретить Новый год весело и неразорительно. Да, фейерверки в литовской столице не такие роскошные, как в городаx покрупнее, но здесь тоже можно отлично повеселиться и практически задаром, плюс это редкий шанс уйти в отрыв в одном из самых очаровательных и трогательных городов на свете.Дело тут не только в, собственно, бое курантов. Вереница празднеств начинается аж 26 декабря – весь город, и особенно парки Калнай и Вингис, превращаются в гигантскую концертную площадку, где с утра до вечера идет продолжается веселье.Что касается непосредственно новогодней ночи, мы могли бы порекомендовать вам замечательные рестораны, бары и клубы Старого города – этого добра там предостаточно. Однако, если вас интересует аутентичный литовский Новый год, то лучше просто выйти на улицу – и знакомиться с местными жителями, которые гуляют напропалую на каждом углу, а затем, уже в теплой компании, отправиться на Соборную Площадь, где устраивают фейерверк и веселятся до самого рассвета.Гонконг, где каждый вечер демонстрируют Световую Симфонию – лазерно-звуковой спектакль под открытым небом – и так имеет репутацию восьмого чуда света. Однако поезжайте туда под Новый год – и вот тут-то вы поймете, что такое настоящее шоу! Официально Гонконг празднует Новый год всего шесть лет – однако за этот короткий период Жемчужина Востока быстро превратилась в одно из лучших мест в мире для того, чтобы ворваться в будущее на максимальной скорости.Фейерверки изобрели в Китае еще в VII веке – так что неудивительно, что в праздничную ночь вы увидите в небе над городом тысячи всполохов. Чтобы занять лучшую позицию для наблюдений, приходите – да пораньше – на площадь Золотой Бауxинии в округе Ваньчай. Если же вы не чувствуете большой охоты встречать Новый год в многолюдной толпе, отправляйтесь на набережную Цим Ша Цуй в Коулуне, к северу от Виктория-Харбор.Там можно будет посмотреть уличные представления Кантонской оперы, прогуляться по Авеню Звезд – китайский ответ голливудской Аллее Славы, а также окунуться в бесконечное гастрономическое разнообразие кулинарной столицы Азии, устроив дегустацию стрит-фуда.Если хорошо проведенное время ассоциируется у вас с песнями и танцами, тогда под Новый год вам стоит отправиться в Рим. Здесь, в средневековом районе Трастевере, проходят легендарные празднества, где все на свете знакомятся и обмениваются любезностями, прихлебывают бесплатный просекко, отплясывают вместе с участниками уличных представлений – под озаренным фейерверками и петардами небом.Другая точка притяжения – Большой цирк, древнеримский ипподром, где устраивались гонки на колесницах: здесь каждый год проходит концерт с участием главных поп-звезд Италии. Те, кому по душе классика, могут отправиться в церковь на задах замка Святого Ангела, где в новогодний вечер симфонический оркестр исполнит хиты великих итальянцев – в диапазоне от Вивальди до Верди.Однако главное римское шоу не связано с взрывами хлопушек и салютами в небе. В 5 часов 31 декабря отправляйтесь в Ватикан – чтобы краешком глаза увидеть традиционный визит Папы к яслям, установленным на площади Святого Петра.Под Новый год всегда хочется чего-то необычного. Поезжайте в Рейкьявик – мир пламени и льда: там, посреди заснеженных гор и равнин, всегда найдется очаг, у которого можно согреться, а после заката в четыре часа дня крайне высока вероятность увидеть огни Северного сияния, озаряющего ч е рное-преч е рное небо.Когда перед вами разворачивается такое зрелище, как северное сияние, все другие шоу меркнут; однако Новый год – тот единственный день в году, когда исландские законы позволяют жителям устраивать фейерверки – и уж они себе ни в чем не отказывают.Несмотря на то, что зимняя ночь в Исландии длится около 20 часов, Рейкьявик – город, который никогда не спит! Когда погаснут последние искры петард и салютов, отправляйтесь в бар, чтобы выпить свой первый бокал в новом 2015 году. Мы рекомендуем стопку-другую бреннивина, фирменного исландского шнапса. Веселитесь на полную – тогда и будущий год выдастся нескучным.Если все остальное вы уже перепробовали и xотите самого-самого – вам дорога в Рио, на пляж Копакабана. Сюда, на грандиозную новогоднюю вечеринку, ежегодно устремляются два миллиона человек – в мир сногсшибательной танцевальной музыки, лотков, которые ломятся от еды и напитков, и фейерверков – которые заливают огнями океан до самого горизонта.Важная часть пляжного торжества – одежда: здесь все наряжаются кто во что горазд, имея ввиду что белый цвет – это символ мира, зеленый – здоровья, фиолетовый – вдохновения, желтый – процветания, а красный – любви.Ну а если вы верите в приметы, то постарайтесь перепрыгнуть через семь волн, одновременно загадывая семь желаний.