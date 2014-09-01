Во Всемирную сеть НЛО (MUFON) поступило сообщение от жителя небольшого американского городка Элверсон в штате Пенсильвания, который наблюдал за тем, как металлический НЛО вылетел из облака, затем разделился на две части, после чего два объекта разлетелись в разные стороны.
Местный житель вывел свою собаку на улицу и уселся на крыльце своего дома, которое выходит на север.
"Я сидел на крыльце и услышал реактивный звук, похожий на шум газовой горелки на воздушном шаре, - написал в своем заявлении очевидец. - Я посмотрел на запад и увидел, как круглый серебристо-серый объект вышел из закрученных облаков. Вокруг было только голубое небо, а это образование облаков было исключением".
Хозяин дома замер и, не отрываясь, смотрел на происходящее.
"Он остановился и разделился на два аппарата, один направился на запад, а второй пошел на восток по направлению ко мне. Я увидел, как корабль отблескивает металлическим блеском. Всходило солнце и осветило его. Через 1-2 секунды два НЛО растворились в воздухе и оставили после себя только инверсионные следы".
Очевидец бросился в дом, чтобы взять телефон и сфотографировать то, что осталось в небе. В этот момент, облачное образование, которое находилось к
северу от него, стало двигаться на восток.
Позже, рассматривая фотографии на своем компьютере, он увидел, что в облачном образовании находилось круглое белое облако. По всей видимости, из него вылетел НЛО перед тем, как разделиться на два объекта.
Очевидец пишет в своем заявлении в MUFON, что все это сильно испугало его: "Это самая ужасная вещь, которую я когда-нибудь видел. Я просто не мог поверить своим глазам. Здесь, где я живу, я видел много странных вещей, но никогда не мог их сфотографировать".
Юлия Вайс, директор отделения MUFON в штате Пенсильвания исследовала этот случай.
"НЛО, который вышел из облака в виде воронки, а затем разделился на два объекта, не похож на военные самолеты или известные нам аппараты, - сообщила Вайс в своем докладе. – Также весьма озадачивает, что облачная воронка исчезла сразу же после того, как объекты разошлись в двух направлениях, а облако продолжило самостоятельно двигаться".
Источник: Паранормальные новости
Местный житель вывел свою собаку на улицу и уселся на крыльце своего дома, которое выходит на север.
"Я сидел на крыльце и услышал реактивный звук, похожий на шум газовой горелки на воздушном шаре, - написал в своем заявлении очевидец. - Я посмотрел на запад и увидел, как круглый серебристо-серый объект вышел из закрученных облаков. Вокруг было только голубое небо, а это образование облаков было исключением".
Хозяин дома замер и, не отрываясь, смотрел на происходящее.
"Он остановился и разделился на два аппарата, один направился на запад, а второй пошел на восток по направлению ко мне. Я увидел, как корабль отблескивает металлическим блеском. Всходило солнце и осветило его. Через 1-2 секунды два НЛО растворились в воздухе и оставили после себя только инверсионные следы".
Очевидец бросился в дом, чтобы взять телефон и сфотографировать то, что осталось в небе. В этот момент, облачное образование, которое находилось к
северу от него, стало двигаться на восток.
Позже, рассматривая фотографии на своем компьютере, он увидел, что в облачном образовании находилось круглое белое облако. По всей видимости, из него вылетел НЛО перед тем, как разделиться на два объекта.
Очевидец пишет в своем заявлении в MUFON, что все это сильно испугало его: "Это самая ужасная вещь, которую я когда-нибудь видел. Я просто не мог поверить своим глазам. Здесь, где я живу, я видел много странных вещей, но никогда не мог их сфотографировать".
Юлия Вайс, директор отделения MUFON в штате Пенсильвания исследовала этот случай.
"НЛО, который вышел из облака в виде воронки, а затем разделился на два объекта, не похож на военные самолеты или известные нам аппараты, - сообщила Вайс в своем докладе. – Также весьма озадачивает, что облачная воронка исчезла сразу же после того, как объекты разошлись в двух направлениях, а облако продолжило самостоятельно двигаться".
Источник: Паранормальные новости
- Просмотров: 162
Похожие новости