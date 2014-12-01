Представители разных национальностей из государств на Западе, Востоке, Юге и Севере поздравили украинцев с новогодними и рождественскими праздниками.
Видео опубликовал известный путешественник Игорь Захаренко.
"Люди из разных стран поздравляют Украину и украинцев с Новым годом и Рождеством! Весь мир с нами! Все будет хорошо! Смотреть до конца!!!" - говорится в подписи к видео.
На камеру записаны многочисленные адресованные украинцам пожелания к Новому году и Рождеству. Слышны разные языки мира: французский, итальянский, японский, английский, немецкий, китайских и множество других. Поздравления Украине передают жители разных уголков мира, представляющие разные национальности и возрастные группы.
Источник: Пресса Украины
Видео опубликовал известный путешественник Игорь Захаренко.
"Люди из разных стран поздравляют Украину и украинцев с Новым годом и Рождеством! Весь мир с нами! Все будет хорошо! Смотреть до конца!!!" - говорится в подписи к видео.
На камеру записаны многочисленные адресованные украинцам пожелания к Новому году и Рождеству. Слышны разные языки мира: французский, итальянский, японский, английский, немецкий, китайских и множество других. Поздравления Украине передают жители разных уголков мира, представляющие разные национальности и возрастные группы.
Источник: Пресса Украины
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