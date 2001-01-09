Известный фотограф Матиаш Кривица поделился с миром уникальным фотопроектом Urbanistan, который показывает нам истинное лицо человека на фоне экзистенциального, религиозного, экономического и геополитического хаоса, окружающего нас повсюду.
Матиаш Кривица, завоевавший многочисленные награды за фотографии, более 15 лет оплетая мир вдоль и поперек в поисках кадра, способного захватить те человеческие лица и экзотические места, которые оставляют нас в оцепенении перед герметизацией силы в реальном масштабе времени.
Источник: NZ
Матиаш Кривица, завоевавший многочисленные награды за фотографии, более 15 лет оплетая мир вдоль и поперек в поисках кадра, способного захватить те человеческие лица и экзотические места, которые оставляют нас в оцепенении перед герметизацией силы в реальном масштабе времени.
Источник: NZ
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