Середина декабря. Вы уже свое отрефлексировали (либо успешно отбились от расспросов всех друзей о планах на новогоднюю декаду), и мысль "В Новый год я одна" уже не удивляет и не пугает. Теперь вы, как и все, думаете, как бы интереснее прожить пару недель. Середина декабря, по-моему, самое время начать наслаждаться дивной атмосферой предстоящего праздника. Вокруг все суетятся, приобретают подарки, радуются снегу. И настроение это, надо сказать, заразно.
1. Чистый лист
Перво-наперво, – уборка. Это как чистый лист для нового эскиза. Художник – вы. Возьмите в руку кисть и краски, а именно – вспомните все самое любимое, начиная от цветовой гаммы, заканчивая гастрономическими предпочтениями. В моей квартире вынужденный лофт: как-то и с ремонтом не сложилось, и старое не было сил терпеть, и теперь голые загрунтованные стены – непаханое поле для полета фантазии. Давно хотела комнату в бело-мятной гамме, но на ремонт, повторюсь, еще не созрела, а вот оформление в этом стиле наколдовать готова немедленно. Купила ведро белой краски, покрасила стены, - фон готов. Добавила к этому нужного цвета игрушек, стекляшек и огоньков. Чудесно получилось! В прихожей – другой дизайн: повесила гирлянды и фонарики из цветной бумаги, какие учили делать в детском саду, прикрепила новогодние рисунки племянников, и вот на пороге дома родилось еще одно праздничное пространство – детское. А еще нужна елка. Непременно нужна!
2. Подарки под елку
Обязательно купите себе подарок. Есть же что-то, чего вы хотите и можете себе позволить (я имею в виду, конечно, нужды не повседневные вроде хлеба, молока, зубной щетки). Купили? А теперь – красиво запаковать! Не думайте, что раз вы встречаете Новый год в одиночестве, это не нужно. Нужно, еще как! Уже второй год хочу, как в детстве, найти под елкой пакет конфет (именно пакет, обычный такой, белый, "маечка"): помните, как в старые добрые времена родители приносили с работы конфетную "солянку", там еще обязательно был зефир, пара мандаринов и картонная хлопушка? В этом году я клятвенно пообещала себе такой пакет. Сказано – сделано! И, главное, можно выбрать конфеты на свой, и только свой, вкус!
3. Встречают в одежке
Еще я решила встречать НГ в пижаме с символом года. Дурачество? Да, пожалуй. Но уютное такое дурачество. По дороге за конфетами, как раз видела такую. И носки! Теплые розовые носки до колена! На пижаме я не настаиваю. Вы можете порадовать себя элегантным вечерним платьем или даже костюмом обезьянки. Не бойтесь экспериментировать в праздничную ночь! Это, кстати, касается прически и макияжа. Пока вы работали, составляли отчеты за год и пытались погрузиться в новогодние хлопоты, прошла неделя. Остается еще одна. На работе режим light (разве что в бухгалтериях – адово пекло), можно себе позволить расслабиться.
4. Составьте список "волшебных" дел
И начинайте их выполнять.
5. Дышать
Сходите в ближайший парк, возьмите морковку, пару елочных шариков и краски, например. Сделайте снеговика (из чего угодно!) или украсьте уже готового. Можете расположиться недалеко от детворы. Вот увидите, очень скоро от помощников не будет отбоя! Или просто прогуляйтесь по парку, наслаждаясь тишиной и снегопадом. Подумайте о чем-то приятном.
6. Плыть
Сходите в бассейн: очень бодрит и дарит хорошее настроение, которого так хочется побольше накопить к вечеру 31-го. Или, если вам не по душе водные виды спорта, - на танцы, аэробику, в тренажерный зал.
7. Дарить
Побудьте "курьером радости". Поздравьте друзей. Неожиданно и приятно будет, если вы забежите к ним на работу или домой. А пока бегаете в роли Снегурочки, наполняйте продуктовую корзину. Как славно, что не нужно много готовить. Все самое вкусное и только себе!
8. Ехать
Сядьте за руль, в электричку, в поезд и отправляйтесь в новое место. А почему нет? Время есть. Небольшая смена обстановки не повредит. Возьмите из нового место какую-то знаковую вещицу, пусть напоминает о вашем предпраздничном приключении.
9. Наслаждаться
За пару часов до Нового года можно напечь печенья с пожеланиями и устроить себе праздничную ванну. Добавьте в воду пену, зажгите аромасвечи, послушайте любимую музыку. Останется только накрыть на стол, зажечь огоньки на елке и ждать, когда в дверь постучится Он – Новый год.
Под бой курантов загадываем самое заветное желание, быстро осушаем бокал и находим в коробке свою заветную печеньку. Что год грядущий вам сулит?.. Все-таки праздник для себя - ни с чем не сравнимое удовольствие!
Никто не мешает, не тянет на улицу, ежеминутно не предлагает выпить, не заставляет танцевать. Включаем любимый новогодний фильм. Звоним с поздравлениями близким. Улыбаемся и думаем о самом светлом. Это волшебная ночь, и потому все хорошее, что вами задумано, сбудется.
Источник: Мир Идей.
1. Чистый лист
Перво-наперво, – уборка. Это как чистый лист для нового эскиза. Художник – вы. Возьмите в руку кисть и краски, а именно – вспомните все самое любимое, начиная от цветовой гаммы, заканчивая гастрономическими предпочтениями. В моей квартире вынужденный лофт: как-то и с ремонтом не сложилось, и старое не было сил терпеть, и теперь голые загрунтованные стены – непаханое поле для полета фантазии. Давно хотела комнату в бело-мятной гамме, но на ремонт, повторюсь, еще не созрела, а вот оформление в этом стиле наколдовать готова немедленно. Купила ведро белой краски, покрасила стены, - фон готов. Добавила к этому нужного цвета игрушек, стекляшек и огоньков. Чудесно получилось! В прихожей – другой дизайн: повесила гирлянды и фонарики из цветной бумаги, какие учили делать в детском саду, прикрепила новогодние рисунки племянников, и вот на пороге дома родилось еще одно праздничное пространство – детское. А еще нужна елка. Непременно нужна!
2. Подарки под елку
Обязательно купите себе подарок. Есть же что-то, чего вы хотите и можете себе позволить (я имею в виду, конечно, нужды не повседневные вроде хлеба, молока, зубной щетки). Купили? А теперь – красиво запаковать! Не думайте, что раз вы встречаете Новый год в одиночестве, это не нужно. Нужно, еще как! Уже второй год хочу, как в детстве, найти под елкой пакет конфет (именно пакет, обычный такой, белый, "маечка"): помните, как в старые добрые времена родители приносили с работы конфетную "солянку", там еще обязательно был зефир, пара мандаринов и картонная хлопушка? В этом году я клятвенно пообещала себе такой пакет. Сказано – сделано! И, главное, можно выбрать конфеты на свой, и только свой, вкус!
3. Встречают в одежке
Еще я решила встречать НГ в пижаме с символом года. Дурачество? Да, пожалуй. Но уютное такое дурачество. По дороге за конфетами, как раз видела такую. И носки! Теплые розовые носки до колена! На пижаме я не настаиваю. Вы можете порадовать себя элегантным вечерним платьем или даже костюмом обезьянки. Не бойтесь экспериментировать в праздничную ночь! Это, кстати, касается прически и макияжа. Пока вы работали, составляли отчеты за год и пытались погрузиться в новогодние хлопоты, прошла неделя. Остается еще одна. На работе режим light (разве что в бухгалтериях – адово пекло), можно себе позволить расслабиться.
4. Составьте список "волшебных" дел
И начинайте их выполнять.
5. Дышать
Сходите в ближайший парк, возьмите морковку, пару елочных шариков и краски, например. Сделайте снеговика (из чего угодно!) или украсьте уже готового. Можете расположиться недалеко от детворы. Вот увидите, очень скоро от помощников не будет отбоя! Или просто прогуляйтесь по парку, наслаждаясь тишиной и снегопадом. Подумайте о чем-то приятном.
6. Плыть
Сходите в бассейн: очень бодрит и дарит хорошее настроение, которого так хочется побольше накопить к вечеру 31-го. Или, если вам не по душе водные виды спорта, - на танцы, аэробику, в тренажерный зал.
7. Дарить
Побудьте "курьером радости". Поздравьте друзей. Неожиданно и приятно будет, если вы забежите к ним на работу или домой. А пока бегаете в роли Снегурочки, наполняйте продуктовую корзину. Как славно, что не нужно много готовить. Все самое вкусное и только себе!
8. Ехать
Сядьте за руль, в электричку, в поезд и отправляйтесь в новое место. А почему нет? Время есть. Небольшая смена обстановки не повредит. Возьмите из нового место какую-то знаковую вещицу, пусть напоминает о вашем предпраздничном приключении.
9. Наслаждаться
За пару часов до Нового года можно напечь печенья с пожеланиями и устроить себе праздничную ванну. Добавьте в воду пену, зажгите аромасвечи, послушайте любимую музыку. Останется только накрыть на стол, зажечь огоньки на елке и ждать, когда в дверь постучится Он – Новый год.
Под бой курантов загадываем самое заветное желание, быстро осушаем бокал и находим в коробке свою заветную печеньку. Что год грядущий вам сулит?.. Все-таки праздник для себя - ни с чем не сравнимое удовольствие!
Никто не мешает, не тянет на улицу, ежеминутно не предлагает выпить, не заставляет танцевать. Включаем любимый новогодний фильм. Звоним с поздравлениями близким. Улыбаемся и думаем о самом светлом. Это волшебная ночь, и потому все хорошее, что вами задумано, сбудется.
Источник: Мир Идей.
- Просмотров: 52
Похожие новости