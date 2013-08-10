Сегодня, 9 апреля,
день рождения празднуют:
день рождения празднуют:
Гудожник Николай Иванович – начальник базы отдыха "Металлург" и молодежного лагеря "Бригантина" на о.Хортица.
Кравчун Степан Иванович – Почетный гражданин Запорожья, советник председателя совета ООО "Компания "Прогресс", кандидат технических наук, действительный член АИН Украины, академик, Почетный член ЗОСПП "Потенциал", в 1983-1996 годах – генеральный директор Запорожского автомобилестроительного завода.
Кузьменко Наталья Игоревна – председатель Запорожской областной организации Национального союза журналистов Украины, заслуженный журналист Украины.
Кузьмин Александр Сергеевич – председатель райадминистрации Запорожского горсовета по Коммунарскому району..
Чеберко Андрей Иванович – генеральный директор ООО "Днепрокерамика" (город Пологи), депутат Запорожского облсовета, кандидат технических наук, заслуженный работник промышленности Украины.
Рурак Константин Михайлович – тренер Запорожской школы высшего спортивного мастерства, заслуженный мастер спорта Украины, заслуженный тренер Украины.
Сигаева Любовь Васильевна – заместитель директора СДЮЩОР по легкой атлетике СК "Металлург".
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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