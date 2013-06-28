Сегодня, 8 апреля,
в Международный день цыган,
день рождения празднуют:
в Международный день цыган,
день рождения празднуют:
Закальская Наталья Николаевна - начальник отдела банковских операция ПАО "Запорожсталь".
Здендяк Ольга Васильвна - заместитель начальника управления связей со СМИ департамента информационной деятельности и связей со СМИ Запорожской облгосадминистрации, член секретариата областной организации НСЖУ.
Зеленский Виталий Владимирович - начальник цеха улавливания ЧАО "Запорожкокс".
Эстеркин Борис Львович - председатель еврейской общины Запорожья "Яхад", ответственный секретарь Запорожского городского отделения общества "Украина-Израиль", член НСЖУ - 80 лет.
Максимова Ирина Михайловна - депутат Запорожского облсовета.
Нелипа Сергей Борисович - начальник цеха ремонта металлургического оборудования №4 ПАО "Запорожсталь".
Ярымбаш Сергей Тимофеевич - проректор по научно-педагогической работе и воспитанию студентов Запорожского национального технического университета, заведующий кафедрой электрических машин, доцент, кандидат технических наук, отличник образования Украины.
Ярошенко Любовь Николаевна - ветеран труда редакции газеты "Индустриальное Запорожье".
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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