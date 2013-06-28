Сегодня, 8 апреля,

в Международный день цыган,

день рождения празднуют:

Поздравляем!

Здоровья и добра вам!

- начальник отдела банковских операция ПАО " Запорожсталь " .- заместитель начальника управления связей со СМИ департамента информационной деятельности и связей со СМИ Запорожской облгосадминистрации, член секретариата областной организации НСЖУ.- начальник цеха улавливания ЧАО " Запорожкокс " .- председатель еврейской общины Запорожья " Яхад " , ответственный секретарь Запорожского городского отделения общества " Украина-Израиль " , член НСЖУ -- депутат Запорожского облсовета.- начальник цеха ремонта металлургического оборудования №4 ПАО " Запорожсталь " .- проректор по научно-педагогической работе и воспитанию студентов Запорожского национального технического университета, заведующий кафедрой электрических машин, доцент, кандидат технических наук, отличник образования Украины.- ветеран труда редакции газеты " Индустриальное Запорожье " .