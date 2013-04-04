Сегодня, 4 апреля,

в День веб-мастера,

в Международный день просвещения по вопросам минной опасности

и помощи в деятельности, связанной с разминированием,

во Всемирный день крысы,

день рождения празднуют:

Поздравляем!

Здоровья и добра вам!

– помощник генерального директора по вопросам связей с общественностью и СМИ КП " Наше місто”.– Герой Социалистического труда, прославленный старший вальцовщик цеха горячей прокатки металлургического комбината " Запорожсталь " .– начальник цеха казенного предприятия " Научно-производственный комплекс " Искра " .