Сегодня, 4 апреля,
в День веб-мастера,
в Международный день просвещения по вопросам минной опасности
и помощи в деятельности, связанной с разминированием,
во Всемирный день крысы,
день рождения празднуют:
в День веб-мастера,
в Международный день просвещения по вопросам минной опасности
и помощи в деятельности, связанной с разминированием,
во Всемирный день крысы,
день рождения празднуют:
Коваленко Александр Сергеевич – помощник генерального директора по вопросам связей с общественностью и СМИ КП "Наше місто”.
Орлов Владимир Александрович – Герой Социалистического труда, прославленный старший вальцовщик цеха горячей прокатки металлургического комбината "Запорожсталь".
Рудыка Николай Иванович – начальник цеха казенного предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра".
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
- Просмотров: 13
Похожие новости