Сегодня, 2 апреля,

в День геолога,

в Международный день детской книги,

во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма,

день рождения празднуют:

Поздравляем!

Здоровья и добра вам!

– Почетный ветеран г. Запорожья.– более 40 лет отработал на предприятиях тепловых сетей Запорожья, в 2005-2008 годах – генеральный директор концерна " Городские тепловые сети " , в 2008-2012 годах – заместитель гендиректора по развитию систем теплоснабжения и энергосбережения концерна, заслуженный работник сферы услуг Украины –– председатель правления ПАО " Запорожавтотранс " .