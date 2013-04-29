Сегодня, 2 апреля,
в День геолога,
в Международный день детской книги,
во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма,
день рождения празднуют:
в День геолога,
в Международный день детской книги,
во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма,
день рождения празднуют:
Ильичева Александра Петровна – Почетный ветеран г. Запорожья.
Лайтерман Игорь Абрамович – более 40 лет отработал на предприятиях тепловых сетей Запорожья, в 2005-2008 годах – генеральный директор концерна "Городские тепловые сети", в 2008-2012 годах – заместитель гендиректора по развитию систем теплоснабжения и энергосбережения концерна, заслуженный работник сферы услуг Украины – 70 лет.
Фищук Алексей Васильевич – председатель правления ПАО "Запорожавтотранс".
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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