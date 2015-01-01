Сегодня, 1 апреля,
в Международный день птиц,
в День смеха,
день рождения празднуют:
в Международный день птиц,
в День смеха,
день рождения празднуют:
Анисимов Леонид Александрович – председатель профсоюзного комитета ПАО "Запорожсталь", член исполнительного комитета Запорожского горсовета, народный депутат Украины второго созыва, заслуженный работник промышленности Украины – 70 лет.
Батрак Игорь Иванович – депутат Запорожского облсовета.
Кузьменко Роман Александрович – депутат Запорожского облсовета – 40 лет.
Соловьева Галина Леонидовна – учитель русского языка и зарубежной литературы Запорожской общеобразовательной школы № 37, внештатный корреспондент газеты "Индустриальное Запорожье".
Щербина Виктор Витальевич – депутат Запорожского облсовета.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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