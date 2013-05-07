Сегодня, 25 марта,
с 20.30 до 21.30 - Час Земли, в День службы безопасности Украины,
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли,
в Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися
под стражей и пропавшими без вести,
день рождения празднуют:
с 20.30 до 21.30 - Час Земли, в День службы безопасности Украины,
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли,
в Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися
под стражей и пропавшими без вести,
день рождения празднуют:
Бехов Юрий Алексеевич – член Запорожского городского совета ветеранов, председатель Шевченковского районного совета ветеранов.
Головко Александр Владимирович – заместитель председателя совета директоров ООО "Челендж трейд".
Егоров Борис Кузьмич – Почетный гражданин г.Запорожья, ветеран Великой Отечественной войны, художник.
Корочанская Наталья Алексеевна – художественный руководитель Дворца культуры металлургов ПАО "Запорожсталь".
Полковникова Ольга Яковлевна – начальник управления социальной защиты населения Запорожского городского совета.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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