Сегодня, 25 марта,

с 20.30 до 21.30 - Час Земли, в День службы безопасности Украины,

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли,

в Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися

под стражей и пропавшими без вести,

день рождения празднуют:

Поздравляем!

Здоровья и добра вам!

– член Запорожского городского совета ветеранов, председатель Шевченковского районного совета ветеранов.– заместитель председателя совета директоров ООО "Челендж трейд".– Почетный гражданин г.Запорожья, ветеран Великой Отечественной войны, художник.– художественный руководитель Дворца культуры металлургов ПАО " Запорожсталь " .– начальник управления социальной защиты населения Запорожского городского совета.