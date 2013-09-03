Сегодня, 18 марта,
День работника налогового и таможенного дела Украины,
в День Парижской коммуны,
день рождения празднуют:
День работника налогового и таможенного дела Украины,
в День Парижской коммуны,
день рождения празднуют:
Васильев Павел Владимирович – автор и ведущий программы "Социальный патруль", автор программы "Линя успеха" Запорожской независимой телерадиокомпании "ТВ5".
Кравченко Руслан Владимирович – начальник теплотехнической лаборатории ЧАО "Запорожогнеупор" – 40 лет.
Фролова Татьяна Николаевна – победительница чемпионата Европы и призер чемпионата мира по пауэрлифтингу среди спортсменов-инвалидов, финалистка ХII и ХIII Паралимпийских игр в Афинах и Пекине, мастер спорта международного класса.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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