Сегодня, 18 марта,

День работника налогового и таможенного дела Украины,

в День Парижской коммуны,

день рождения празднуют:

Поздравляем!

Здоровья и добра вам!

– автор и ведущий программы " Социальный патруль " , автор программы " Линя успеха " Запорожской независимой телерадиокомпании " ТВ5 " .– начальник теплотехнической лаборатории ЧАО " Запорожогнеупор " –– победительница чемпионата Европы и призер чемпионата мира по пауэрлифтингу среди спортсменов-инвалидов, финалистка ХII и ХIII Паралимпийских игр в Афинах и Пекине, мастер спорта международного класса.