Сегодня, 17 марта,
во Всемирный день сна,
день рождения празднуют:
во Всемирный день сна,
день рождения празднуют:
Гунько Михаил Иванович – начальник центральной лаборатории метрологии и измерительной техники ЧАО "Запорожогнеупор".
Колб Анатолий Михайлович – директор Запорожского областного театра кукол, заслуженный работник культуры Украины.
Русяев Денис Игоревич – начальник протокольного отдела ПАО "Запорожсталь".
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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