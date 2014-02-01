Сегодня, 12 марта,
в Международный день планетариев,
день рождения празднуют:
в Международный день планетариев,
день рождения празднуют:
Гоменюк Сергей Иванович - декан математического факультета, профессор кафедры математического моделирования Запорожского национального университета, доктор технических наук, профессор.
Литовка Виталий Анатольевич - генеральный директор ЧАО "Запорожкокс", депутат Запорожского облсовета от Оппозиционного блока - 45 лет.
Педь Максим Геннадьевич - начальник управления подбора, комплектования и развития персонала ПАО "Запорожсталь".
Сидоренко Артем Владимирович - начальник проектно-конструкторского управления ПАО "Запорожсталь".
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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