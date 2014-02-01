Сегодня, 11 марта,
в День землеустроителя,
день рождения празднуют:
в День землеустроителя,
день рождения празднуют:
Лях Виктор Алексеевич – заведующий кафедрой садово-паркового хозяйства и генетики Запорожского национального университета, доктор биологических наук, профессор, отличник образования Украины.
Мельник Евгения Григорьевна – корреспондент корпоративных программ, автор, сценарист и репортер спецпроекта TV5 "Донбасс сегодня", лучший региональный репортер Украины.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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