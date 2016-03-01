Сегодня, 10 марта,
день рождения празднуют:
день рождения празднуют:
Бессмертный Анатолий Степанович - член Запорожского горсовета ветеранов, председатель Заводского районного совета ветеранов - 80 лет.
Королев Ян Борисович - депутат Запорожского облсовета.
Медвидь Сергей Николаевич - директор департамента финансов Запорожской облгосадминистрации.
Новак Наталья Владимировна - директор департамента экономического развития Запорожского городского совета.
Сепп Неонила Васильевна - начальник Запорожского межгородского бюро технической инвентаризации.
Чехарин Александр Федорович - главный редактор газеты "Вестник профсоюза" профкома ПАО "Запорожсталь", редактор газеты "Ветеран" Запорожского горсовета ветеранов, член правления облорганизации НСЖУ.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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