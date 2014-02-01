Сегодня, 8 марта,
в Международный женский день,
день рождения празднуют:
в Международный женский день,
день рождения празднуют:
Богдановская Надежда Васильевна – заведующая кафедрой физической реабилитации Запорожского национального университета, профессор.
Онуфриенко Владимир Михайлович – заведующий кафедрой высшей и общей математики Запорожского национального технического университета, профессор, доктор физико-математических наук, отличник образования Украины.
Романов Виктор Иванович – депутат Запорожского облсовета.
Супрун Вадим Витальевич – начальник цеха сероочистки ЧАО "Запорожкокс" – 45 лет.
Урвачева Ольга Яковлевна – ветеран труда, посвятившая 38 лет работе в исполнительных органах совета и райадминистрации Жовтневого района города Запорожья.
Яговдик Светлана Ивановна – Почетный ветеран города Запорожья, член Запорожского горсовета ветеранов.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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