Сегодня, 28 февраля,
в День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины,
в Международный день редких заболеваний,
день рождения празднуют:
в День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины,
в Международный день редких заболеваний,
день рождения празднуют:
Безган Клавдия Александровна - Почетный ветеран г. Запорожья.
Андреев Сергей Геннадьевич - директор ДЮСШ №3 по гандболу департамента образования и науки, молодежи и спорта Запорожского горсовета.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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