Сегодня, 28 февраля,

в День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины,

в Международный день редких заболеваний,

день рождения празднуют:

Поздравляем!

Здоровья и добра вам!

- Почетный ветеран г. Запорожья.- директор ДЮСШ №3 по гандболу департамента образования и науки, молодежи и спорта Запорожского горсовета.