Сегодня, 26 февраля,
во Всемирный день неторопливости,
день рождения празднуют:
во Всемирный день неторопливости,
день рождения празднуют:
Ванько Николай Николаевич - председатель Запорожской городской организации ветеранов и инвалидов войны, труда органов внутренних дел "Ветеран МВД", член городского совета ветеранов.
Чечель Сергей Владимирович - начальник отдела организации и оплаты труда ЧАО "Запорожкокс".
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
- Просмотров: 37
Похожие новости