Сегодня, 19 февраля,
день рождения празднуют:
день рождения празднуют:
Аблакатов Вадим Иванович – начальник управления безопасности ЧАО "Запорожкокс".
Авраменко Наталья Викторовна – главврач областного медицинского центра репродукции человека, депутат Запорожского облсовета.
Пипенко Михаил Владимирович – заместитель председателя райадминистрации Запорожского горсовета по Хортицкому району.
Турченко Федор Григорьевич – заведующий кафедрой новейшей истории Украины исторического факультета Запорожского национального университета, профессор, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины – 70 лет.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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