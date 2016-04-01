Сегодня, 18 февраля,
во Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита),
день рождения празднуют:
во Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита),
день рождения празднуют:
Бухтиярова Наталья Анатольевна - заместитель председателя райадминистрации Запорожского горсовета по Жовтневому району.
Гугнин Эдуард Анатольевич - зампредседателя Запорожской ОГА, депутат облсовета.
Мамаев Сергей Владимирович - руководитель департамента информационного вещания Запорожской независимой телерадиокомпании "ТВ-5".
Пустоваров Анатолий Иванович - заместитель городского головы Запорожья - 30 лет.
Хильченко Ирина Васильевна - начальник отдела внешнеэкономических связей и сбыта продукции ЧАО "Запорожкокс".
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
- Просмотров: 35
Похожие новости