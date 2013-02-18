Сегодня, 17 февраля,
в День спонтанного проявления доброты,
день рождения празднуют:
в День спонтанного проявления доброты,
день рождения празднуют:
Белышев Игорь Владимирович - ведущий программы "Новости" Запорожской независимой телерадиокомпании "ТВ-5".
Голод Виталий Иванович - главный редактор газеты "Наше місто Токмак", член Национального союза журналистов Украины.
Сиворакша Наталья Сергеевна - начальник службы (управления) по делам детей Запорожского городского совета.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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