Сегодня, 16 февраля,
день рождения празднуют:
день рождения празднуют:
Бурлай Владимир Захарович – врач-нейрохирург высшей категории городской клинической больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожья, в 1985-1996 годах – заместитель главного врача, в 1996-2011 годах – главный врач больницы, заслуженный врач Украины.
Керничный Александр Дмитриевич – председатель наблюдательного совета ОДО "Ореховский хлебокомбинат", заслуженный строитель Украины.
Олексенко Владимир Васильевич – заместитель директора, начальник комплекса по обеспечению труда и производства ГП "Ивченко-Прогресс".
Сус Валентин Николаевич – заместитель председателя профсоюзного комитета ПАО "Запорожсталь" – 55 лет.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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