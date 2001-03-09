Сегодня, 12 февраля,
в Международный день брачных агенств,
день рождения празднуют:
в Международный день брачных агенств,
день рождения празднуют:
Батурина Антонина Ивановна - председатель ревизионной комиссии совета Запорожской областной организации ветеранов Украины.
Диденко Любовь Васильевна - в 1986-2005 годах - заместитель начальника управления образования, начальник гуманитарного отдела, начальник управления прессы и информации Запорожской областной государственной администрации.
Кузьменко Наталья Ивановна - ветеран запорожской журналистики, бывшая завотделом газеты "Индустриальное Запорожье".
Мотренко Александр Владимирович - генеральный директор ПАО "Запорожский кабельный завод", депутат Запорожского горсовета - 45 лет.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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