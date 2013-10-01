Сегодня, 11 февраля,
во Всемирный день больного,
в Международный день женщин и девочек в науке,
день рождения празднуют:
во Всемирный день больного,
в Международный день женщин и девочек в науке,
день рождения празднуют:
Артемьев Владимир Евгеньевич – бессменный организатор областного молодежного фестиваля "Зорепад", руководитель молодежной вокальной студии "Юность" Дворца культуры "Орбита", заслуженный работник культуры Украины – 70 лет.
Белокопытов Николай Григорьевич – писатель, юморист-сатирик, журналист.
Иванченко-Ширина Татьяна Владимировна – начальник отдела сырья ЧАО "Запорожкокс".
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
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