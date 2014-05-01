Сегодня, 5 февраля,
день рождения празднуют:
день рождения празднуют:
Брик Андрей Васильевич – заведующий кардиологическим отделением городской клинической больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожья.
Орел Василий Павлович – Почетный ветеран Украины, председатель совета Веселовской районной организации ветеранов.
Сокульський Евгений Арнольдович – директор пресс–центра Запорож-ского национального университета – 55 лет.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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