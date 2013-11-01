Сегодня, 4 февраля,
во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями,
день рождения празднуют:
во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями,
день рождения празднуют:
Гаев Юрий Александрович – ветеран запорожской журналистики, член Национального союза журналистов Украины.
Карпенко Андрей Николаевич – начальник отдела автоматизированной системы управления производства ЧАО “Запорожогнеупор”.
Сиденко Иван Емельянович – активист ветеранского движения города Запорожья.
Поздравляем!
Здоровья и добра вам!
Здоровья и добра вам!
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