В 2016 году " Параллель " продолжала делать ставку на качество. В розничной сети АЗС " Параллель " , в основном, реализовывалось топливо евро-5, поставленное напрямую с заводов Литвы (49%) и Республики Беларусь (45%), а также качественные нефтепродукты, произведенные в странах СНГ.В нетопливном сегменте компания сфокусировалась на развитии собственного производства. По итогам года, доля фаст-фуда и кофе в выручке от нетопливной группы товаров составила 44%. А доход от продаж фаст-фуда в 2016 г. вырос на 76% по отношению к 2015 году, доход от продажи кофе - на 27%." Мы будем повышать эффективность работы нашей розницы за счет запланированного комплекса мер. Это расширение сети точек заправок сжиженным газом, оптимизация топливного и сопутствующего ассортимента, активного развития мини-маркетов и точек питания " ,- отметила Елена Хилиенко, генеральный директор компании " Параллель " ,сообщает пресс-служба " Параллели " .