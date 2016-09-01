Компания "Параллель", один из крупнейших региональных топливных операторов Украины, в 2016 году увеличила объемы продаж топлива через сеть АЗС на 7% в сравнении с 2015 годом. Наибольший спросом у розничных клиентов пользовался сжиженный автомобильный газ. Рост объемов продаж данного вида топлива составил 44%.
В 2016 году "Параллель" продолжала делать ставку на качество. В розничной сети АЗС "Параллель", в основном, реализовывалось топливо евро-5, поставленное напрямую с заводов Литвы (49%) и Республики Беларусь (45%), а также качественные нефтепродукты, произведенные в странах СНГ.
В нетопливном сегменте компания сфокусировалась на развитии собственного производства. По итогам года, доля фаст-фуда и кофе в выручке от нетопливной группы товаров составила 44%. А доход от продаж фаст-фуда в 2016 г. вырос на 76% по отношению к 2015 году, доход от продажи кофе - на 27%.
"Мы будем повышать эффективность работы нашей розницы за счет запланированного комплекса мер. Это расширение сети точек заправок сжиженным газом, оптимизация топливного и сопутствующего ассортимента, активного развития мини-маркетов и точек питания",- отметила Елена Хилиенко, генеральный директор компании "Параллель",сообщает пресс-служба "Параллели".
В 2016 году "Параллель" продолжала делать ставку на качество. В розничной сети АЗС "Параллель", в основном, реализовывалось топливо евро-5, поставленное напрямую с заводов Литвы (49%) и Республики Беларусь (45%), а также качественные нефтепродукты, произведенные в странах СНГ.
В нетопливном сегменте компания сфокусировалась на развитии собственного производства. По итогам года, доля фаст-фуда и кофе в выручке от нетопливной группы товаров составила 44%. А доход от продаж фаст-фуда в 2016 г. вырос на 76% по отношению к 2015 году, доход от продажи кофе - на 27%.
"Мы будем повышать эффективность работы нашей розницы за счет запланированного комплекса мер. Это расширение сети точек заправок сжиженным газом, оптимизация топливного и сопутствующего ассортимента, активного развития мини-маркетов и точек питания",- отметила Елена Хилиенко, генеральный директор компании "Параллель",сообщает пресс-служба "Параллели".
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