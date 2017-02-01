Продолжение блокады Донбасса приведет к сокращению валютных поступлений в страну.
Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.
"Негативные последствия для нашего платежного баланса могут быть на уровне 2 миллиардов долларов. С одной стороны, можем увидеть уменьшение поступлений валютной выручки от металлургов, а с другой стороны – спрос на валюту, которая нужна для покупки угля", – сказала Гонтарева в интервью Reuters.
По расчетам НБУ, в 2016 году экспорт продукции металлургии за границу составил 8 млрд долларов, или четвертую часть совокупного экспорта.
Ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб также предупреждал, что блокада поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса может привести к дестабилизации валютного рынка.
Напомним, на Донбассе длится блокада угля, в которой активно участвуют несколько народных депутатов Украины.
В стране введен режим ЧП в энергетике – необходимый генерации антрацитовый уголь добывают только на оккупированных территориях.
Источник: Сегодня
Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.
"Негативные последствия для нашего платежного баланса могут быть на уровне 2 миллиардов долларов. С одной стороны, можем увидеть уменьшение поступлений валютной выручки от металлургов, а с другой стороны – спрос на валюту, которая нужна для покупки угля", – сказала Гонтарева в интервью Reuters.
По расчетам НБУ, в 2016 году экспорт продукции металлургии за границу составил 8 млрд долларов, или четвертую часть совокупного экспорта.
Ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб также предупреждал, что блокада поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса может привести к дестабилизации валютного рынка.
Напомним, на Донбассе длится блокада угля, в которой активно участвуют несколько народных депутатов Украины.
В стране введен режим ЧП в энергетике – необходимый генерации антрацитовый уголь добывают только на оккупированных территориях.
Источник: Сегодня
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