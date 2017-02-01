Отказ от украинского угля, который вывозится с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, приведет к необходимости покупать его напрямую у агрессора – Российской Федерации. При том цена на него будет значительно выше внутренней и будет исчисляться в долларах, заявил аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Полтораков.
Эксперт очертил наиболее реалистичный сценарий развития событий в случае полной блокады поставок украинского угля с оккупированных территорий зоны АТО. По словам аналитика, правительство Украины будет вынуждено закупать антрацит у России.
- Искомые 9-10 млн тонн антрацита, по нынешним деньгам, это еще минус 0,9-1 млрд долл. внешнеэкономического сальдо. Но важно не только это, а и то, где его реально в таком объеме купить и как доставить, - сказал Алексей Полтораков. - Если проанализировать существующую структуру угольного импорта, то окажется, что 2/3 (906,3 млн из 1,47 млрд долларов) приходится на российский уголь. И здесь не только вопрос цены/наличия товара. Существует в Украине одна большая логистическая проблема – пропускная способность портов. Не буду утомлять цифрами, скажу лишь, что в РФ мы вынуждены будем закупить более половины необходимого антрацита.
Напомним, более 10-дней назад десятки активистов, которые называют себя ветеранами АТО, начали блокировать поставки угля с оккупированных районов Донбасса на контролируемую территорию Украины. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады.
По мнению эксперта, такая блокада угля неизбежно приведет к веерным отключениям и недополучению средств в бюджет, в результате чего проиграет каждый украинец. Кроме того, блокада незаконна и наносит удар по инвестклимату Украины, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
Стоит отметить, что в СБУ считают, что блокада железной дороги на Донбассе носит характер противоправных действий. В спецслужбе также назвали остановку 385 вагонов с углем "политическим популизмом". Как отметили в СБУ, более 35 млн грн остаются на неподконтрольной Киеву территории, так же как и 20 тыс. вагонов "Укрзализныци".
Кроме того, по информации спецслужбы, под угрозой находится и работа энергосистемы Украины – неизбежные веерные отключения. В СБУ отмечают, что перемещение грузов через линию столкновения контролируют правоохранители. Обязательным условием пропуска груза является регистрация на подконтрольной территории, уплата налогов и непричастность к финансированию терроризма.
"Поділяючи позицію своїх колег, які стоять на передньому краю боротьби з тероризмом, та абсолютної більшості громадськості, Служба безпеки України категорично відкидає будь-які звинувачення у комерційній "зацікавленості" торгівлі з т.зв. "ДНР/ЛНР". Служба засуджує "популістські" дії окремих політиків, які ґрунтуються на введені в оману і маніпулюванні свідомістю громадян", - отметили в пресс-центре СБУ.
Источник: Сегодня.ua, ""
Эксперт очертил наиболее реалистичный сценарий развития событий в случае полной блокады поставок украинского угля с оккупированных территорий зоны АТО. По словам аналитика, правительство Украины будет вынуждено закупать антрацит у России.
- Искомые 9-10 млн тонн антрацита, по нынешним деньгам, это еще минус 0,9-1 млрд долл. внешнеэкономического сальдо. Но важно не только это, а и то, где его реально в таком объеме купить и как доставить, - сказал Алексей Полтораков. - Если проанализировать существующую структуру угольного импорта, то окажется, что 2/3 (906,3 млн из 1,47 млрд долларов) приходится на российский уголь. И здесь не только вопрос цены/наличия товара. Существует в Украине одна большая логистическая проблема – пропускная способность портов. Не буду утомлять цифрами, скажу лишь, что в РФ мы вынуждены будем закупить более половины необходимого антрацита.
Напомним, более 10-дней назад десятки активистов, которые называют себя ветеранами АТО, начали блокировать поставки угля с оккупированных районов Донбасса на контролируемую территорию Украины. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады.
По мнению эксперта, такая блокада угля неизбежно приведет к веерным отключениям и недополучению средств в бюджет, в результате чего проиграет каждый украинец. Кроме того, блокада незаконна и наносит удар по инвестклимату Украины, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
Стоит отметить, что в СБУ считают, что блокада железной дороги на Донбассе носит характер противоправных действий. В спецслужбе также назвали остановку 385 вагонов с углем "политическим популизмом". Как отметили в СБУ, более 35 млн грн остаются на неподконтрольной Киеву территории, так же как и 20 тыс. вагонов "Укрзализныци".
Кроме того, по информации спецслужбы, под угрозой находится и работа энергосистемы Украины – неизбежные веерные отключения. В СБУ отмечают, что перемещение грузов через линию столкновения контролируют правоохранители. Обязательным условием пропуска груза является регистрация на подконтрольной территории, уплата налогов и непричастность к финансированию терроризма.
"Поділяючи позицію своїх колег, які стоять на передньому краю боротьби з тероризмом, та абсолютної більшості громадськості, Служба безпеки України категорично відкидає будь-які звинувачення у комерційній "зацікавленості" торгівлі з т.зв. "ДНР/ЛНР". Служба засуджує "популістські" дії окремих політиків, які ґрунтуються на введені в оману і маніпулюванні свідомістю громадян", - отметили в пресс-центре СБУ.
Источник: Сегодня.ua, ""
- Просмотров: 376
Похожие новости