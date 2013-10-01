Там война, а тут конкурс городских красавиц. Что делать? Надо выбирать. Говорят, красота спасет мир. Да! Мир и красота - это, конечно же, лучше, чем война. И запорожские участники АТО вместе с запорожскими красавицами, участницами конкурса "Я украинка" это убедительно подтвердили.Ну что же ты, красота?! - Давай, спасай мир! Он такой хороший.Фото и видео: Дмитрий Шилин