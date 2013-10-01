В Запорожье воины, участники АТО, стали галантными кавалерами
Категории: Блог Шилина, Фото/видео | Автор: Шилин Дмитрий
После окопов и блиндажей это было нелегко сделать - превратиться в галантных кавалеров. Но у них получилось!
Там война, а тут конкурс городских красавиц. Что делать? Надо выбирать. Говорят, красота спасет мир. Да! Мир и красота - это, конечно же, лучше, чем война. И запорожские участники АТО вместе с запорожскими красавицами, участницами конкурса "Я украинка" это убедительно подтвердили.
Ну что же ты, красота?! - Давай, спасай мир! Он такой хороший.
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Там война, а тут конкурс городских красавиц. Что делать? Надо выбирать. Говорят, красота спасет мир. Да! Мир и красота - это, конечно же, лучше, чем война. И запорожские участники АТО вместе с запорожскими красавицами, участницами конкурса "Я украинка" это убедительно подтвердили.
Ну что же ты, красота?! - Давай, спасай мир! Он такой хороший.
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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- Сегодня, 15:59
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