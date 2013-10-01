В Запорожье, ДК "Орбита" - "Наша Галя балувана!"
Категории: Блог Шилина, Фото/видео | Автор: Шилин Дмитрий
Сколько было обнаружено и проявлено талантов в Запорожье на конкурсе "Я украинка"!
Пожалуй, больше всего досталось аплодисментов песне про Галю - "Наша Галя балувана!"
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Пожалуй, больше всего досталось аплодисментов песне про Галю - "Наша Галя балувана!"
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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- Сегодня, 15:31
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