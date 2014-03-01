Что за слово такое - "война"? - в Запорожье морской пехотинец читает свои стихи после смерти
Категории: Блог Шилина, Мой герой - Человек!, Фото/видео | Автор: Шилин Дмитрий
Младший сержант Военно-морских сил Украины Александр Олегович Вознюк погиб 2 марта в зоне АТО во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины
Александр Вознюк был бойцом 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Гаубица вместе с морпехами подорвалась на фугасе, трое бойцов получили ранения. Александру выжить не удалось. Он был командиром самоходной артиллерийской установки. Александр Вознюк из города Лубны Полтавской области, его отец – священнослужитель. Когда полуостров Крым оккупировали войска РФ, Александр Вознюк вышел вместе со всеми товарищами, которые остались верными присяге народу Украины. Ранее Александр посвятил стих своему погибшему товарищу Юрию Загребельному.
А в Запорожье, неожиданно, погибший герой читал свои стихи после смерти - с большого экрана во Дворце культуры "Орбита", где проходил конкурс запорожских красавиц "Я українка"
Герої не вмирають!
Видео: Дмитрий Шилин
Александр Вознюк был бойцом 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Гаубица вместе с морпехами подорвалась на фугасе, трое бойцов получили ранения. Александру выжить не удалось. Он был командиром самоходной артиллерийской установки. Александр Вознюк из города Лубны Полтавской области, его отец – священнослужитель. Когда полуостров Крым оккупировали войска РФ, Александр Вознюк вышел вместе со всеми товарищами, которые остались верными присяге народу Украины. Ранее Александр посвятил стих своему погибшему товарищу Юрию Загребельному.
А в Запорожье, неожиданно, погибший герой читал свои стихи после смерти - с большого экрана во Дворце культуры "Орбита", где проходил конкурс запорожских красавиц "Я українка"
Герої не вмирають!
Видео: Дмитрий Шилин
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- Сегодня, 14:55
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