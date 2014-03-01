





Александр Вознюк был бойцом 36-й отдельной бригады морской пехоты.Гаубица вместе с морпехами подорвалась на фугасе, трое бойцов получили ранения. Александру выжить не удалось. Он был командиром самоходной артиллерийской установки. Александр Вознюк из города Лубны Полтавской области, его отец – священнослужитель. Когда полуостров Крым оккупировали войска РФ, Александр Вознюк вышел вместе со всеми товарищами, которые остались верными присяге народу Украины. Ранее Александр посвятил стих своему погибшему товарищу Юрию Загребельному.А в Запорожье, неожиданно, погибший герой читал свои стихи после смерти - с большого экрана во Дворце культуры "Орбита", где проходил конкурс запорожских красавиц "Я українка"Герої не вмирають!Видео: Дмитрий Шилин