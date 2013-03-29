Кому в Запорожье звонили насчет очередного транша
Категории: Блог Шилина, День за днем | Автор: Шилин Дмитрий
В кафе мужик заказывает два кофе и два колесика соленого огурца, в ответ - недоуменный взгляд продавца
- Ах, ладно - давайте еще два по сто!
Пластмассовые стаканчики наполовину наполнены, мужик окидывает взглядом столики, зал и поглядывает на дверь. Дверь, наконец-то, открывается перед тем, кого ждал мужик:
- Вася, ну где ты ходишь?!
- Президент звонил, - совершенно трезвым и серьезным голосом отвечает Вася. - Спрашивал, транш у Америки брать будем или как?
- И что ты ответил?
- Ну как - что. Дело серьезное. У нас уже этих траншей целая траншея. Сказал ему: "Подождите. Вот сейчас я пойду выпью, а потом уже насчет транша и будем решать". Правильно я ему ответил?
- Вполне. Государственный ты человек, Вася! Голова! Но насчет транша ты и со мной должен посоветоваться. Давай-ка сейчас и обсудим. Тут, я чувствую, еще по два "транша" нам здесь, на местном уровне, придется взять. Ну, и соленый огурец, соответственно. Америка пускай себе рулит, но наши огурцы не сравнить с ихними текилами-кактусами. Или что там у них по местным траншам проходит.
- Ах, ладно - давайте еще два по сто!
Пластмассовые стаканчики наполовину наполнены, мужик окидывает взглядом столики, зал и поглядывает на дверь. Дверь, наконец-то, открывается перед тем, кого ждал мужик:
- Вася, ну где ты ходишь?!
- Президент звонил, - совершенно трезвым и серьезным голосом отвечает Вася. - Спрашивал, транш у Америки брать будем или как?
- И что ты ответил?
- Ну как - что. Дело серьезное. У нас уже этих траншей целая траншея. Сказал ему: "Подождите. Вот сейчас я пойду выпью, а потом уже насчет транша и будем решать". Правильно я ему ответил?
- Вполне. Государственный ты человек, Вася! Голова! Но насчет транша ты и со мной должен посоветоваться. Давай-ка сейчас и обсудим. Тут, я чувствую, еще по два "транша" нам здесь, на местном уровне, придется взять. Ну, и соленый огурец, соответственно. Америка пускай себе рулит, но наши огурцы не сравнить с ихними текилами-кактусами. Или что там у них по местным траншам проходит.
- Просмотров: 46
- Комментариев: 0
- Сегодня, 17:39
Похожие новости
Новости RedTram
Loading...
Новости Just have fan
Новости join