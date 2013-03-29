- Ах, ладно - давайте ещ е два по сто!Пластмассовые стаканчики наполовину наполнены, мужик окидывает взглядом столики, зал и поглядывает на дверь. Дверь, наконец-то, открывается перед тем, кого ждал мужик:- Вася, ну где ты ходишь?!- Президент звонил, - совершенно трезвым и серьезным голосом отвечает Вася. - Спрашивал, транш у Америки брать будем или как?- И что ты ответил?- Ну как - что. Дело серьезное. У нас уже этих траншей целая траншея. Сказал ему: "Подождите. Вот сейчас я пойду выпью, а потом уже насчет транша и будем решать". Правильно я ему ответил?- Вполне. Государственный ты человек, Вася! Голова! Но насчет транша ты и со мной должен посоветоваться. Давай-ка сейчас и обсудим. Тут, я чувствую, еще по два "транша" нам здесь, на местном уровне, придется взять. Ну, и соленый огурец, соответственно. Америка пускай себе рулит, но наши огурцы не сравнить с ихними текилами-кактусами. Или что там у них по местным траншам проходит.