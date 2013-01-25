Петр ВАНАТ: «Я увлечен жизнью!» - памяти выдающегося земляка запорожцев
Категории: Блог Шилина, Мой герой - Человек! | Автор: Шилин Дмитрий
Это интервью я брал у Петра Михайловича Ваната девять лет назад - накануне его 70-летия. И тогда же мы рассматривали снимки из его архива. Вчера, 10 февраля, Запорожье простилось с Петром Ванатом - на траурной церемонии выступающие говорили: будем помнить... Поэтому я и хочу добавить еще несколько штрихов из биографии этого незаурядного человека, который замечательно сказал: "Я увлечен жизнью!" Будем помнить...
1987 год. Петр Ванат тогда был первым секретарем Запорожского горкома партии - по сути, первым руководителем города. Перестроечные годы
У него было трудное военное детство. Потом, после детства, была взрослая жизнь. Донецкий политех. "Запорожсталь" - рабочий, инженер и лидер заводской молодежи. Первый секретарь обкома комсомола. Первый руководитель в городе Запорожье. Заместитель председателя облисполкома в годы перестройки. И заместитель главы облгосадминистрации по вопросам промышленности, энергетики и экологии – уже в независимой Украине.
И вот уже скоро как десять лет Петр Михайлович Ванат возглавляет областной союз промышленников и предпринимателей "Потенциал", а последние пять лет и областную федерацию работодателей.
- Петр Михайлович, я знаю, что вы трудоголик.
- А я этого и не отрицаю. Но я люблю не только работу. Я увлечен и просто жизнью!
- Вот давайте об этом и поговорим. Тем более, есть повод. Праздничный.
- На юбилей намекаете?
- Ну, конечно! Так расскажете о своих увлечениях? А то ведь если думать только о работе, то можно что-то важное потерять в жизни.
- Вы правы. Человек беден, если у него нет увлечений. Они – как отдушина, как особая форточка, которую, заработавшись, можно открыть и - подышать свежим воздухом.
В юности такой отдушиной, чуть ли не самым главным увлечением стал для меня спорт. Я взахлеб занимался, пожалуй, всеми видами спорта. Недавно посчитал – у меня были юношеские разряды по девяти видам спорта. Я с удовольствием играл в волейбол, толкал ядро и штангу, бегал на длинные дистанции. И в свое время на школьных соревнованиях установил рекорд района в лыжной гонке на 10 километров. Он продержался, знаете, сколько? 17 лет!
Я уже работал в Запорожье, а ко мне время от времени приезжали земляки из Тернопольской области и говорили: "Петро! А твой рекорд до сих пор держится. И твоя фотокарточка до сих пор висит в школе на видном месте. А под ней написано – наш рекордсмен!"
- Так, Петр Михайлович! Знаем мы этих спортсменов. Значит, учеба у вас в школе хромала?
- Вовсе нет. Занятия спортом для меня были чем-то большим, чем просто физические упражнения и нагрузки. Это было так здорово! Я словно купался в этом – в азарте, в духе соперничества, в стремлении превозмочь себя самого.
А чтобы "купание" продолжалось и не отразилось на успеваемости, я разработал свою систему учебы. Она простая. На уроках очень внимательно надо было слушать учителя. И дома, после уроков, я, таким образом, был освобожден от необходимости зубрить домашние задания. Только письменные работы выполнял, а учебник пролистывал, чтобы ухватить там что-то дополнительное, о чем учитель на уроке не сказал. Такой, спортивный, подход к учебе очень экономил мне время.
- А как вы художником стали?
- О, это целая история! Хотя "художником" - это громко сказано! Я рано лишился родителей, жил у дяди с тетей. Было, как говорится, скрутно. А у нас в школе работал учитель физкультуры, который прекрасно рисовал. И вот, зная о моем не очень хорошем материальном положении, он мне однажды сказал: "Петро! Давай я тебя научу рисовать плакаты и писать транспаранты. Будем вместе с тобой зарабатывать – и у тебя будут деньги!"
Кстати говоря, я потом так научился эти транспаранты писать, что у меня были постоянные заказы. А дело, в общем-то, несложное. Берешь красную материю… Рабочий материал - зубной порошок, молоко и немного клея. Все это развел, написал, немного схватилось – и можно отправляться на демонстрацию.
А картину, и не одну, я нарисовал в 1954 году. Конечно, в соавторстве с учителем. Тогда очень широко праздновали 300-летие воссоединения Украины с Россией, и мы с учителем решили написать несколько исторических картин, которые на праздновании были бы выставлены на аукционную продажу. Главная картина – "Переяславская Рада". А еще мы выполнили портреты казацких полководцев – Хмельницкого, Богуна, Наливайко, Кривоноса.
- И что было дальше?
- Торжество было. И картины, как и замышлялось, выставили на аукцион. И их купили! Вот такое было у меня в детстве увлечение.
- А сейчас?
- Очень люблю рыбалку! Но, к сожалению, в последнее время выбираюсь на нее все реже и реже. А раньше на Днепре мы такого судака ловили! Друзья, настоящие профессионалы, меня этому делу обучили.
Учеником я был способным. И потом домой с рыбалки – так, чтоб было меньше трех судаков (приличных!) – никогда не возвращался. А самое большое мое рыбацкое достижение – 11 штук пойманных судаков. Это, вообще-то, очень большой улов. Любой рыбак вам подтвердит.
Так вот, возвращаюсь я с этой рыбалки – судаки тяжеленные. Но не на базар же мне, первому секретарю горкома, их нести! Пока поднялся в подъезде на свой четвертый этаж – половину раздал соседям. Потом друзей угостил. И еще осталось, чтоб дома нормальную уху сварить.
- Петр Михайлович, вы еще и завзятый книгочей? Что читаете?
- В основном, историческую литературу. Даже не знаю, почему… Одно время увлекался фантастикой. А потом – только исторические книги. Сейчас, например, закончил читать, не знаю, историческая ли это литература – книгу Леонида Кучмы "После майдана". Кстати, очень немало там интересных вещей, которые и с историей (новейшей!), и с современностью связаны.
Из сугубо исторических книг я прочел совсем недавно "Богдана Хмельницкого" Костомарова. Читал его и раньше, в молодости, но сейчас – совершенно новый взгляд и на историю, и на современность.
- А вообще, когда вы начали книжки читать? Было ли это для вас событием?
- Первой книгой, которую я читал – с удовольствием! с запалом! – была "Стара фортеця" Александра Беляева. Українською мовою. И она так запала мне в душу, что до сих пор помню те ощущения. Наверное, был очень качественный украинский перевод. И это случилось, когда я учился в четвертом классе.
- Сейчас вы информацию откуда, в основном, получаете?
- Дома у меня, конечно, большая библиотека. Но это – для души. Сегодня электронные средства заполонили информационное поле. Я каждое утро встаю и первым делом обращаюсь к Интернету. Ищу – что нового по Украине? Что говорят о нас россияне? Потом – что за рубежом? На немецком языке могу себе позволить посмотреть всякие новости.
- Вы немецкий язык знаете?
- Ну, относительно. А в детстве знал очень прилично. У нас в селе был человек, вернувшийся из германского плена. Я так думаю, немецкий язык он не хотел забывать, поэтому обратился ко мне, школьнику: "Петро! Давай я выучу тебя немецкому языку". Я оказался учеником способным, и мы потом с ним постоянно по-немецки общались. А в школе я вообще стал отличником. Учительница Любовь Петровна, добрейшей души человек, нас "гонять" не умела и поэтому, когда в классе случалась заминка, она вызывала меня к доске: "Петрусь! А ну-ка прочитай нам по-немецки стихи Шиллера и Гете".
Я знал всего два стихотворения. Выходил к доске и громко их декламировал. Чем вызывал восторг учительницы и тихую зависть одноклассников. Потом немецкий язык мне пригодился – и в институте, и дальше по жизни. Сейчас вот читаю на нем и новости в Интернете.
ххх
В понедельник, 28 января, у Петра Михайловича Ваната был юбилей, 70 лет. Наверное, невозможно представить и перечислить то количество людей, которые пришли его в этот день поздравить.
Мне, во время интервью, он запомнился человеком, который открыто смотрит в глаза собеседнику. Взгляд у него добрый. Поэтому глаза не хочется от этого взгляда отводить.
Справка
Петр Ванат, по службе и по велению души, не изменил еще одному своему увлечению – страсти к путешествиям. Более 50 раз выезжал за рубеж и посетил около 40 стран.
Он крепкий и заботливый семьянин. Вместе с очаровательной супругой Людмилой они воспитали двоих сыновей. А те вместе со своими замечательными женами подарили им внучку и двоих внуков.
Петр Михайлович удостоен высоких правительственных званий и наград. Он кавалер двух орденов "За заслуги" - третьей и второй степеней, ордена "Знак Почета". Награжден Грамотами Верховного Совета УССР и Верховной Рады независимой Украины, Кабинета Министров Украины. Петр Ванат – почетный доктор Запорожского национального университета, член-корреспондент Международной кадровой академии.
Погоны полковника получил из рук министра обороны Украины Валерия Шмарова. Член коллегии Запорожской облгосадминистрации, член Национального социально-экономического совета при Президенте Украины.
Запорожье, январь 2008 года
Материал о вчерашнем прощании - В Запорожье простились с выдающимся земляком Петром Ванатом
1943 год. Село Дубно. Дети войны. В центре Петрусь Ванат
1960 год. Почувствовать себя мужчиной!
1966 год. Людмила и Петр. Подписи - на всю жизнь
1976 год. Петр Ванат в отпуске с сыновьями - г. Гантиади (Грузия)
Запорожье. 80-е годы. Петр Ванат в центре. Слева Павел Михайлик - много лет работал заместителем мэра Запорожья. Справа Евгений Карташов - мэр Запорожья в 2003-2010 гг..
2000 год. Анталия. Спуск по горной речке - рафтинг!
70-е годы. Комсомольско-молодежная бригада на строительстве Днепрогэса-2 и первый секретарь ОК ЛКСМУ Петр Ванат
На одном из съездов в столице
1986 год. Интервью программе "Время" - 27-й съезд КПСС
Фото из архива Петра Ваната
1987 год. Петр Ванат тогда был первым секретарем Запорожского горкома партии - по сути, первым руководителем города. Перестроечные годы
У него было трудное военное детство. Потом, после детства, была взрослая жизнь. Донецкий политех. "Запорожсталь" - рабочий, инженер и лидер заводской молодежи. Первый секретарь обкома комсомола. Первый руководитель в городе Запорожье. Заместитель председателя облисполкома в годы перестройки. И заместитель главы облгосадминистрации по вопросам промышленности, энергетики и экологии – уже в независимой Украине.
И вот уже скоро как десять лет Петр Михайлович Ванат возглавляет областной союз промышленников и предпринимателей "Потенциал", а последние пять лет и областную федерацию работодателей.
- Петр Михайлович, я знаю, что вы трудоголик.
- А я этого и не отрицаю. Но я люблю не только работу. Я увлечен и просто жизнью!
- Вот давайте об этом и поговорим. Тем более, есть повод. Праздничный.
- На юбилей намекаете?
- Ну, конечно! Так расскажете о своих увлечениях? А то ведь если думать только о работе, то можно что-то важное потерять в жизни.
- Вы правы. Человек беден, если у него нет увлечений. Они – как отдушина, как особая форточка, которую, заработавшись, можно открыть и - подышать свежим воздухом.
В юности такой отдушиной, чуть ли не самым главным увлечением стал для меня спорт. Я взахлеб занимался, пожалуй, всеми видами спорта. Недавно посчитал – у меня были юношеские разряды по девяти видам спорта. Я с удовольствием играл в волейбол, толкал ядро и штангу, бегал на длинные дистанции. И в свое время на школьных соревнованиях установил рекорд района в лыжной гонке на 10 километров. Он продержался, знаете, сколько? 17 лет!
Я уже работал в Запорожье, а ко мне время от времени приезжали земляки из Тернопольской области и говорили: "Петро! А твой рекорд до сих пор держится. И твоя фотокарточка до сих пор висит в школе на видном месте. А под ней написано – наш рекордсмен!"
- Так, Петр Михайлович! Знаем мы этих спортсменов. Значит, учеба у вас в школе хромала?
- Вовсе нет. Занятия спортом для меня были чем-то большим, чем просто физические упражнения и нагрузки. Это было так здорово! Я словно купался в этом – в азарте, в духе соперничества, в стремлении превозмочь себя самого.
А чтобы "купание" продолжалось и не отразилось на успеваемости, я разработал свою систему учебы. Она простая. На уроках очень внимательно надо было слушать учителя. И дома, после уроков, я, таким образом, был освобожден от необходимости зубрить домашние задания. Только письменные работы выполнял, а учебник пролистывал, чтобы ухватить там что-то дополнительное, о чем учитель на уроке не сказал. Такой, спортивный, подход к учебе очень экономил мне время.
- А как вы художником стали?
- О, это целая история! Хотя "художником" - это громко сказано! Я рано лишился родителей, жил у дяди с тетей. Было, как говорится, скрутно. А у нас в школе работал учитель физкультуры, который прекрасно рисовал. И вот, зная о моем не очень хорошем материальном положении, он мне однажды сказал: "Петро! Давай я тебя научу рисовать плакаты и писать транспаранты. Будем вместе с тобой зарабатывать – и у тебя будут деньги!"
Кстати говоря, я потом так научился эти транспаранты писать, что у меня были постоянные заказы. А дело, в общем-то, несложное. Берешь красную материю… Рабочий материал - зубной порошок, молоко и немного клея. Все это развел, написал, немного схватилось – и можно отправляться на демонстрацию.
А картину, и не одну, я нарисовал в 1954 году. Конечно, в соавторстве с учителем. Тогда очень широко праздновали 300-летие воссоединения Украины с Россией, и мы с учителем решили написать несколько исторических картин, которые на праздновании были бы выставлены на аукционную продажу. Главная картина – "Переяславская Рада". А еще мы выполнили портреты казацких полководцев – Хмельницкого, Богуна, Наливайко, Кривоноса.
- И что было дальше?
- Торжество было. И картины, как и замышлялось, выставили на аукцион. И их купили! Вот такое было у меня в детстве увлечение.
- А сейчас?
- Очень люблю рыбалку! Но, к сожалению, в последнее время выбираюсь на нее все реже и реже. А раньше на Днепре мы такого судака ловили! Друзья, настоящие профессионалы, меня этому делу обучили.
Учеником я был способным. И потом домой с рыбалки – так, чтоб было меньше трех судаков (приличных!) – никогда не возвращался. А самое большое мое рыбацкое достижение – 11 штук пойманных судаков. Это, вообще-то, очень большой улов. Любой рыбак вам подтвердит.
Так вот, возвращаюсь я с этой рыбалки – судаки тяжеленные. Но не на базар же мне, первому секретарю горкома, их нести! Пока поднялся в подъезде на свой четвертый этаж – половину раздал соседям. Потом друзей угостил. И еще осталось, чтоб дома нормальную уху сварить.
- Петр Михайлович, вы еще и завзятый книгочей? Что читаете?
- В основном, историческую литературу. Даже не знаю, почему… Одно время увлекался фантастикой. А потом – только исторические книги. Сейчас, например, закончил читать, не знаю, историческая ли это литература – книгу Леонида Кучмы "После майдана". Кстати, очень немало там интересных вещей, которые и с историей (новейшей!), и с современностью связаны.
Из сугубо исторических книг я прочел совсем недавно "Богдана Хмельницкого" Костомарова. Читал его и раньше, в молодости, но сейчас – совершенно новый взгляд и на историю, и на современность.
- А вообще, когда вы начали книжки читать? Было ли это для вас событием?
- Первой книгой, которую я читал – с удовольствием! с запалом! – была "Стара фортеця" Александра Беляева. Українською мовою. И она так запала мне в душу, что до сих пор помню те ощущения. Наверное, был очень качественный украинский перевод. И это случилось, когда я учился в четвертом классе.
- Сейчас вы информацию откуда, в основном, получаете?
- Дома у меня, конечно, большая библиотека. Но это – для души. Сегодня электронные средства заполонили информационное поле. Я каждое утро встаю и первым делом обращаюсь к Интернету. Ищу – что нового по Украине? Что говорят о нас россияне? Потом – что за рубежом? На немецком языке могу себе позволить посмотреть всякие новости.
- Вы немецкий язык знаете?
- Ну, относительно. А в детстве знал очень прилично. У нас в селе был человек, вернувшийся из германского плена. Я так думаю, немецкий язык он не хотел забывать, поэтому обратился ко мне, школьнику: "Петро! Давай я выучу тебя немецкому языку". Я оказался учеником способным, и мы потом с ним постоянно по-немецки общались. А в школе я вообще стал отличником. Учительница Любовь Петровна, добрейшей души человек, нас "гонять" не умела и поэтому, когда в классе случалась заминка, она вызывала меня к доске: "Петрусь! А ну-ка прочитай нам по-немецки стихи Шиллера и Гете".
Я знал всего два стихотворения. Выходил к доске и громко их декламировал. Чем вызывал восторг учительницы и тихую зависть одноклассников. Потом немецкий язык мне пригодился – и в институте, и дальше по жизни. Сейчас вот читаю на нем и новости в Интернете.
ххх
В понедельник, 28 января, у Петра Михайловича Ваната был юбилей, 70 лет. Наверное, невозможно представить и перечислить то количество людей, которые пришли его в этот день поздравить.
Мне, во время интервью, он запомнился человеком, который открыто смотрит в глаза собеседнику. Взгляд у него добрый. Поэтому глаза не хочется от этого взгляда отводить.
Справка
Петр Ванат, по службе и по велению души, не изменил еще одному своему увлечению – страсти к путешествиям. Более 50 раз выезжал за рубеж и посетил около 40 стран.
Он крепкий и заботливый семьянин. Вместе с очаровательной супругой Людмилой они воспитали двоих сыновей. А те вместе со своими замечательными женами подарили им внучку и двоих внуков.
Петр Михайлович удостоен высоких правительственных званий и наград. Он кавалер двух орденов "За заслуги" - третьей и второй степеней, ордена "Знак Почета". Награжден Грамотами Верховного Совета УССР и Верховной Рады независимой Украины, Кабинета Министров Украины. Петр Ванат – почетный доктор Запорожского национального университета, член-корреспондент Международной кадровой академии.
Погоны полковника получил из рук министра обороны Украины Валерия Шмарова. Член коллегии Запорожской облгосадминистрации, член Национального социально-экономического совета при Президенте Украины.
Запорожье, январь 2008 года
Материал о вчерашнем прощании - В Запорожье простились с выдающимся земляком Петром Ванатом
1943 год. Село Дубно. Дети войны. В центре Петрусь Ванат
1960 год. Почувствовать себя мужчиной!
1966 год. Людмила и Петр. Подписи - на всю жизнь
1976 год. Петр Ванат в отпуске с сыновьями - г. Гантиади (Грузия)
Запорожье. 80-е годы. Петр Ванат в центре. Слева Павел Михайлик - много лет работал заместителем мэра Запорожья. Справа Евгений Карташов - мэр Запорожья в 2003-2010 гг..
2000 год. Анталия. Спуск по горной речке - рафтинг!
70-е годы. Комсомольско-молодежная бригада на строительстве Днепрогэса-2 и первый секретарь ОК ЛКСМУ Петр Ванат
На одном из съездов в столице
1986 год. Интервью программе "Время" - 27-й съезд КПСС
Фото из архива Петра Ваната
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