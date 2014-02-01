А у нас в Запорожье - февральский дождик моросит
Категории: Блог Шилина, День за днем | Автор: Шилин Дмитрий
А у нас в Запорожье - февральский дождик моросит, так тихо, как будто в апреле
Скажи кому-нибудь об этом на Аляске или в Оймяконе, в Хельсинки, Осло или в Сыктывкаре - не поверят. Ну и пусть! Пусть знают, что у нас и зимой бывает весна. Без всякой полярной ночи и их пресловутых северных сияний.
Скажи кому-нибудь об этом на Аляске или в Оймяконе, в Хельсинки, Осло или в Сыктывкаре - не поверят. Ну и пусть! Пусть знают, что у нас и зимой бывает весна. Без всякой полярной ночи и их пресловутых северных сияний.
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- Сегодня, 15:09
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