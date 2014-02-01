Скажи кому-нибудь об этом на Аляске или в Оймяконе, в Хельсинки, Осло или в Сыктывкаре - не поверят. Ну и пусть! Пусть знают, что у нас и зимой бывает весна. Без всякой полярной ночи и их пресловутых северных сияний.